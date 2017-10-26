0
21:46
Профилактические рейды по местам рыбной ловли проводятся в Пскове
19:48
«Псковская правда» вошла в Северо-Западную «Аллею славы СМИ»
19:21
Журналист ПАИ Ульяна Ловыгина стала номинантом «СеЗаМ-2017» в «ганзейской» номинации
18:59
Лонгрид ПАИ победил в номинации «Лучший мультимедийный проект» на конкурсе «СеЗаМ-2017»
18:23
Мокрый снег и дождь прогнозируются в Псковской области 27 октября
17:24
Гололёд ожидается на дорогах Псковской области вечером 26 октября
17:10
Премьера «Матильды» не вызвала ажиотажа в Пскове
Еще новости
Общество

Нарушения в сфере безопасности выявлены в Псковской дистанции пути

Транспортная прокуратура выявила в Псковской дистанции пути нарушения законодательства в сфере транспортной безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. 

Установлено, что ответственный в данной дистанции пути за обеспечение транспортной безопасности не прошел обязательную аттестацию, информация о требованиях указанного законодательства в наглядной и доступной форме не размещена. 

В этой связи Псковский транспортный прокурор возбудил в отношении ОАО «РЖД» дело об административном правонарушении по части 1 статьи 11.15.1 КоАП РФ (неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности); внесено представление. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования ОАО «РЖД» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Ход устранения нарушений контролируется.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Профилактические рейды по местам рыбной ловли проводятся в Пскове
26 октября 2017
Профилактические рейды по местам рыбной ловли проводятся в Пскове
«Псковская правда» вошла в Северо-Западную «Аллею славы СМИ»
26 октября 2017
«Псковская правда» вошла в Северо-Западную «Аллею славы СМИ»
Журналист ПАИ Ульяна Ловыгина стала номинантом «СеЗаМ-2017» в «ганзейской» номинации
26 октября 2017
Журналист ПАИ Ульяна Ловыгина стала номинантом «СеЗаМ-2017» в «ганзейской» номинации
Лонгрид ПАИ победил в номинации «Лучший мультимедийный проект» на конкурсе «СеЗаМ-2017»
26 октября 2017
Лонгрид ПАИ победил в номинации «Лучший мультимедийный проект» на конкурсе «СеЗаМ-2017»
Мокрый снег и дождь прогнозируются в Псковской области 27 октября
26 октября 2017
Мокрый снег и дождь прогнозируются в Псковской области 27 октября
Гололёд ожидается на дорогах Псковской области вечером 26 октября
26 октября 2017
Гололёд ожидается на дорогах Псковской области вечером 26 октября
Премьера «Матильды» не вызвала ажиотажа в Пскове
26 октября 2017
Премьера «Матильды» не вызвала ажиотажа в Пскове
Псковичи смогут увидеть подготовку участниц «Мисс Псков» к полуфиналу
26 октября 2017
Псковичи смогут увидеть подготовку участниц «Мисс Псков» к полуфиналу

Идет загрузка...