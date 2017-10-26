Нарушения в сфере безопасности выявлены в Псковской дистанции пути
Транспортная прокуратура выявила в Псковской дистанции пути нарушения законодательства в сфере транспортной безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Установлено, что ответственный в данной дистанции пути за обеспечение транспортной безопасности не прошел обязательную аттестацию, информация о требованиях указанного законодательства в наглядной и доступной форме не размещена.
В этой связи Псковский транспортный прокурор возбудил в отношении ОАО «РЖД» дело об административном правонарушении по части 1 статьи 11.15.1 КоАП РФ (неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности); внесено представление. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования ОАО «РЖД» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Ход устранения нарушений контролируется.