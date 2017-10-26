0
21:46
Профилактические рейды по местам рыбной ловли проводятся в Пскове
19:48
«Псковская правда» вошла в Северо-Западную «Аллею славы СМИ»
19:21
Журналист ПАИ Ульяна Ловыгина стала номинантом «СеЗаМ-2017» в «ганзейской» номинации
18:59
Лонгрид ПАИ победил в номинации «Лучший мультимедийный проект» на конкурсе «СеЗаМ-2017»
18:23
Мокрый снег и дождь прогнозируются в Псковской области 27 октября
17:24
Гололёд ожидается на дорогах Псковской области вечером 26 октября
17:10
Премьера «Матильды» не вызвала ажиотажа в Пскове
Еще новости
Общество

Генералы и офицеры штаба ЗВО приступили к сдаче нормативов по физподготовке

Генералы и офицеры штаба Западного военного округа (ЗВО) приступили к сдаче нормативов по физической подготовке за 2017 учебный год. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ, проверка будет проходить в течение двух дней на базе Военного института физической культуры в Санкт-Петербурге с привлечением 100% личного состава управления ЗВО. 

Военнослужащие выполнят комплекс физических упражнений на силу, скорость, выносливость и ловкость. Они продемонстрируют свои силы в подтягивании на перекладине, беге, плавании и выполнении упражнений на спортивных снарядах. При этом итоговая оценка будет выставляться по сумме набранных баллов в упражнениях в соответствии с Наставлением по физической подготовке военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. 

На сегодняшний день для офицеров штаба ЗВО созданы все необходимые условия в плане физического развития, поскольку физподготовка является одной из основных дисциплин в системе профессионально-должностных качеств военнослужащего, отметилив Минобороны. На территории штаба оборудован современный спортзал, оснащенный необходимыми тренажерами. 

По итогам проверки физической подготовки офицеры и генералы, сдавшие нормативы на высший уровень, будут представлены к поощрению ежемесячной денежной премией, которая на сегодняшний день составляет до 70% должностного оклада.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Профилактические рейды по местам рыбной ловли проводятся в Пскове
26 октября 2017
Профилактические рейды по местам рыбной ловли проводятся в Пскове
«Псковская правда» вошла в Северо-Западную «Аллею славы СМИ»
26 октября 2017
«Псковская правда» вошла в Северо-Западную «Аллею славы СМИ»
Журналист ПАИ Ульяна Ловыгина стала номинантом «СеЗаМ-2017» в «ганзейской» номинации
26 октября 2017
Журналист ПАИ Ульяна Ловыгина стала номинантом «СеЗаМ-2017» в «ганзейской» номинации
Лонгрид ПАИ победил в номинации «Лучший мультимедийный проект» на конкурсе «СеЗаМ-2017»
26 октября 2017
Лонгрид ПАИ победил в номинации «Лучший мультимедийный проект» на конкурсе «СеЗаМ-2017»
Мокрый снег и дождь прогнозируются в Псковской области 27 октября
26 октября 2017
Мокрый снег и дождь прогнозируются в Псковской области 27 октября
Гололёд ожидается на дорогах Псковской области вечером 26 октября
26 октября 2017
Гололёд ожидается на дорогах Псковской области вечером 26 октября
Премьера «Матильды» не вызвала ажиотажа в Пскове
26 октября 2017
Премьера «Матильды» не вызвала ажиотажа в Пскове
Псковичи смогут увидеть подготовку участниц «Мисс Псков» к полуфиналу
26 октября 2017
Псковичи смогут увидеть подготовку участниц «Мисс Псков» к полуфиналу

Идет загрузка...