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Культура

Участник телепроекта «Новая звезда» выступит в Великих Луках в День народного единства

4 ноября в 13:00 на площади Ленина начнется праздничная программа, посвященная Дню народного единства «Я люблю тебя, Россия!» Как соообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на комитет культуры администрации города, в программе примет участие музыкант и певец Петр Захаров из Санкт-Петербурга. В его репертуаре - классические и старинные романсы, популярные песни песни прошлых лет, песни из репертуара Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Иосифа Кобзона, Эдуарда Хиля, Марка Бернеса и других исполнителей, а также народные песни. 

В 2012 году Пётр Захаров стал обладателем первой премии и гран-при Международного конкурса вокалистов «Гран-при Санкт-Петербурга», в 2013 - первой премии международного конкурса «Фейерверк талантов». Участник всероссийского музыкального телепроекта «Новая звезда» Пётр Захаров сотрудничает с такими дирижёрами как Станислав Горковенко, Владимир Попов, Игорь Пономаренко, Андрей Медведев, Геннадий Чернов и другими талантливыми музыкантами.

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