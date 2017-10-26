3-е заседание Великолукской гордумы пройдёт 27 октября

20:22, 26 октября 2017, ПАИ

27 октября в 10:00 состоится очередное 3-е заседание Великолукской городской Думы шестого созыва. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В проект повестки дня включены вопросы об утверждении условий приватизации части нежилого здания по проспекту Гагарина, 36 и земли, прилегающей к участкам по проспекту Гагарина, 36 и 38; нежилых помещений № 1010 по проспекту Ленина, 36, корпус 1, № 1001 по набережной Лейтенанта Шмидта, 10; № 1 по набережной Лейтенанта Шмидта, 12; № 1002 по улице Рабочей, 3. Также депутаты согласуют передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, расположенного по проспекту Гагарина, 42.

На сессии планируется внести изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования, утвердить порядок участия муниципального служащего в управлении политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости, участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя).

Гордума также внесёт изменения и дополнения в Положение о Контрольно-счетной палате Великих Лук, утвердит тарифы на дополнительные платные услуги, предоставляемые школой № 7 и школой № 16, Центром развития ребенка — детским садом № 22.

Также депутаты рассмотрят вопрос о регистрации фракции «Единая Россия» в Великолукской городской Думе шестого созыва и утвердят план работы на IV квартал.