Загрязнённую землей говядину не смог ввезти белорус в Псковскую область

21:12, 26 октября 2017, ПАИ

25 октября сотрудники УМВД России по Псковской области при проведении оперативно-розыскных мероприятий в Себежском районе приостановили движение автомобиля «Renault» под управлением гражданина Белоруссии, который с нарушениями перевозил мясо. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

При осуществлении ветеринарного контроля должностные лица управления ввыявили в машине говядину в четвертинах тёмно-красного цвета со следами крови, загрязнениями в виде следов почвы, частей растений. Мясо было уложено навалом, сверху накрыто прозрачной полиэтиленовой пленкой.

Машина не соответствовала ветеринарно-санитарным требованиям: холодильное оборудование отсутствовало; на момент проведения ветеринарно-санитарного досмотра температура в грузовом отсеке транспортного средства температура составила + 2 градуса; маркировка (клеймо), подтверждающая безопасность и происхождение товара, отсутствовала; информация о дате производства, сроке годности и условиях хранения не установлена; ветеринарных и товаротранспортных документов на товар не было, перевозка мясосырья осуществлялась в транспортном средстве с посторонними предметами (запасное колесо, полиэтиленовая пленка, личные вещи).

Водитель рассказал, что перевозил не принадлежащий ему товар, переданный третьими лицами, весом около 2 тонн для продажи в Санкт-Петербурге. Перемещение товара по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено. Оформлен акт о возврате груза. Проведена денатурация товара раствором метиленовой сини. Товар возвращен в Белоруссию.