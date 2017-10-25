0
17:52
Директор Псковской ГРЭС прокомментировал сообщение о вывозе оборудования со станции
11:38
Кредит вам в помощь
11:32
Россия и Турция подготовили решение о возможности поставок томатов с 1 ноября
09:40
Минфин разработает минимальные цены на алкоголь по формуле
16:15
Приключения «электроника»
15:55
Завтра туриста: ПАИ-live с Светланой Барановой (ВИДЕО)
15:32
Летом 2017 года Талабские острова посетили около 3 тысяч туристов
Еще новости
Экономика

Великолукская универсальная выставка товаров и услуг запланирована в конце ноября

8-я Великолукская универсальная выставка товаров и услуг пройдёт с 24 по 26 ноября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в эти дни в стенах Дома культуры Ленинского комсомола соберутся региональные производители и предприниматели, представители власти и банковской сферы, различных услуг и сервиса. 

Великолучане смогут приобрести на выставке мебель и услуги дизайна, продукцию для сада и дачи, технику и инструменты, банковские и оценочные услуги, продукты питания и сельского хозяйства, товары для дома, строительства и ремонта, одежду, обувь и аксессуары. Также посетители выставки поучаствуют в мастер-классах «Новогодняя игрушка», «Медовых дел мастер» с дегустацией меда, посетят интерактивную площадку по настольным играм, а также мастер-классы по рисованию цветов и косметики «Мери кей». 

Выставка будет работать с 24 по 26 ноября в ДК ЛК (улица Зверева, 29) с 10:00 часов. Торжественное открытие состоится 24 ноября в 10:00, а в день закрытия выставки для всех посетителей-участников лотереи будут разыграны призы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Директор Псковской ГРЭС прокомментировал сообщение о вывозе оборудования со станции
25 октября 2017
Директор Псковской ГРЭС прокомментировал сообщение о вывозе оборудования со станции
Россия и Турция подготовили решение о возможности поставок томатов с 1 ноября
22 октября 2017
Россия и Турция подготовили решение о возможности поставок томатов с 1 ноября
Минфин разработает минимальные цены на алкоголь по формуле
20 октября 2017
Минфин разработает минимальные цены на алкоголь по формуле 1
Завтра туриста: ПАИ-live с Светланой Барановой (ВИДЕО)
19 октября 2017
Завтра туриста: ПАИ-live с Светланой Барановой (ВИДЕО)
Летом 2017 года Талабские острова посетили около 3 тысяч туристов
19 октября 2017
Летом 2017 года Талабские острова посетили около 3 тысяч туристов
Эксперт: Кризис и «открытие» Турции привели к снижению турпотока в Псковскую область на 20-30%
19 октября 2017
Эксперт: Кризис и «открытие» Турции привели к снижению турпотока в Псковскую область на 20-30% 1
Начался ПАИ-live с Светланой Барановой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
19 октября 2017
Начался ПАИ-live с Светланой Барановой (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Лучшие работники сельского хозяйства Псковской области получили награды и благодарности
19 октября 2017
Лучшие работники сельского хозяйства Псковской области получили награды и благодарности

Идет загрузка...