Великолукская универсальная выставка товаров и услуг запланирована в конце ноября

22:09, 26 октября 2017, ПАИ

8-я Великолукская универсальная выставка товаров и услуг пройдёт с 24 по 26 ноября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в эти дни в стенах Дома культуры Ленинского комсомола соберутся региональные производители и предприниматели, представители власти и банковской сферы, различных услуг и сервиса.

Великолучане смогут приобрести на выставке мебель и услуги дизайна, продукцию для сада и дачи, технику и инструменты, банковские и оценочные услуги, продукты питания и сельского хозяйства, товары для дома, строительства и ремонта, одежду, обувь и аксессуары. Также посетители выставки поучаствуют в мастер-классах «Новогодняя игрушка», «Медовых дел мастер» с дегустацией меда, посетят интерактивную площадку по настольным играм, а также мастер-классы по рисованию цветов и косметики «Мери кей».

Выставка будет работать с 24 по 26 ноября в ДК ЛК (улица Зверева, 29) с 10:00 часов. Торжественное открытие состоится 24 ноября в 10:00, а в день закрытия выставки для всех посетителей-участников лотереи будут разыграны призы.