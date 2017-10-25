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Экономика

Испанские лимоны обнаружены в магазине в псковской деревне Писковичи

В магазине, расположенном в деревне Писковичи Псковского района, выявлены санкционные продукты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре. 

Прокуратура Псковского района со специалистами Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям провела проверку исполнения законодательства в сфере выявления и пресечения деятельности по ввозу на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, в отношении которых установлены запреты и ограничения. В ходе проверки установлено, что в магазине в деревне Писковичи реализовались18 кг 700 граммов лимонов из Испании.

Кроме того, прокуратура района установила факты продажи с истекшими сроками годности кефира, замороженных зразов, торта и иных продуктов питания.

В Управление Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям и в Управление Роспотребнадзора направлены материалы для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности, а также принятия мер, направленных на устранение выявленных нарушений.

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