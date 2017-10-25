Мясо без документов продавалось в трёх магазинах в Псковском районе

23:05, 26 октября 2017, ПАИ

В трёх магазинах, расположенных в деревне Борисовичи Псковского района, мясная продукция продавалась без соответствующих документов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В ходе проверки выявлены нарушения ветеринарно-санитарных правил хранения и реализации продуктов животноводства: не вся мясная продукция сопровождалась ветеринарными сопроводительными документами, подтверждающими безопасность.

В Государственное управление ветеринарии Псковской области направлены 3 материала для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности, предусмотренной статьей 10.8 КоАП РФ, а также принятии мер, направленных на устранение выявленных нарушений.