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Экономика

Мясо без документов продавалось в трёх магазинах в Псковском районе

В трёх магазинах, расположенных в деревне Борисовичи Псковского района, мясная продукция продавалась без соответствующих документов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В ходе проверки выявлены нарушения ветеринарно-санитарных правил хранения и реализации продуктов животноводства: не вся мясная продукция сопровождалась ветеринарными сопроводительными документами, подтверждающими безопасность.

В Государственное управление ветеринарии Псковской области направлены 3 материала для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности, предусмотренной статьей 10.8 КоАП РФ, а также принятии мер, направленных на устранение выявленных нарушений.

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