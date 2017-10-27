Банк в смартфоне

14:22, 27 октября 2017, ПАИ

Для современного человека потратить лишний час в очереди – это непозволительная роскошь. Мы стараемся как можно больше важных дел сделать, не отходя от компьютера. А ещё лучше, если насущные вопросы удаётся решить при помощи мобильного телефона или планшета: например, заплатить за жилищно-коммунальные услуги по пути на работу. Над тем, как сделать нашу жизнь проще, постоянно работает Сбербанк, мобильное приложение которого дополняется всё новыми и новыми функциями.

Выйти в онлайн

Некоторые наверняка ещё помнят, как платили за жилищно-коммунальные услуги в сберкассах с бесконечными очередями. К счастью, теперь есть возможность делать это, не выходя из дома или прямо на работе, через приложение «Сбербанк Онлайн»: ввёл данные организации, необходимую сумму и всё!

Для тех, кто только открывает для себя мир «Сбербанк Онлайн», мы подготовили подробную инструкцию:

В мобильной же версии платить по счетам ещё проще. Здесь есть возможность считывания QR-кода с квитанции, - нужно только выбрать в приложении раздел «Платежи» и перейти в «Оплата по QR или штрихкоду», затем навести сканер телефона на QR-код и пару секунд подождать, пока считается информация.

Если же подружиться с новыми технологиями пока не удалось, то можно создать шаблоны, что позволит быстро платить по счетам, не вводя каждый раз длинные реквизиты организаций. Например, можно сделать шаблон для оплаты электроэнергии, газа, отопления, мобильного телефона, интернета, телевидения, налогов, или даже штрафов ГИБДД для «любителей» превышать скорость.

Кстати, для последних будет удобен сервис «Автоплатёж». Система постоянно мониторит штрафы и как только появляется новый, нарушителю приходит СМС об обнаружении задолженности, что позволяет оперативно оплатить. А, как мы помним, оплата в первые две недели экономит 50% от суммы штрафа!

По остальным же квитанциям схема работы «Автоплатежа» крайне проста: в установленный вами день Банк осуществляет проверку и уведомляет о наличии текущей задолженности. При необходимости от платежа всегда можно отказаться, отправив ответную СМС с кодом.

Подключить «Автоплатеж» можно у консультанта в офисе Сбербанка или самостоятельно в приложении «Сбербанк Онлайн», выбрав раздел «Мои Автоплатежи».

Скопить на мечту

Есть миллионы советов, как накопить. Один из них заключается в том, чтобы ежемесячно откладывать 20% своего дохода. Но ведь когда деньги лежат в конверте дома, то так велик соблазн потратить, даже если копятся они на какую-то вполне конкретную цель, например, на поездку на море или велосипед.

И тут на помощь приходит Сбербанк. Теперь копить можно в мобильном приложении! Для этого нужно создать цель, указать необходимую сумму и срок, за который вы планируете отложить эти деньги. Дальше нужно выбрать подходящий вклад и подключить функцию «Копилка».

Осталось только определить, какая сумма и с какой периодичностью будет переводиться с вашего счёта в копилку.

Обо всех перечислениях сообщит СМС, а посмотреть, как там обстоят дела с накоплениями и далеко ли ещё до обозначенной цели, можно в «Сбербанк Онлайн».

Собраться с друзьями

Ещё одна удобная опция – сервис «Запросы денег». Для чего её можно использовать? Допустим, вы решили большой компанией «скинуться» и купить подарок другу, а времени на то, чтобы встретиться и собрать деньги, совершенно нет. Тогда заходим в приложение «Сбербанк Онлайн» и отправляем всем участникам этой затеи запросы на перевод необходимой суммы, можно даже короткое поясняющее сообщение приложить. Все адресаты получат уведомления о вашем запросе, а также увидят его в разделе «История» в приложении.

Главное - безопасность

Конечно, при работе в онлайн-приложениях в Интернете нужно не забывать о безопасности. И здесь главный совет тем, кто только собирается подключить мобильное приложение Сбербанка, - использовать исключительно его официальную версию. Скачать её можно в App Store, Google Play или Windows Store.

А ещё можно установить на телефон Android Pay или Apple Pay, в зависимости от того, на какой платформе создан ваш смартфон. Мало того, что это удобно – больше не нужно носить с собой банковскую карточку, оплачивать покупки можно прямо телефоном, так это ещё и безопасно, ведь смартфон не хранит номер карты Сбербанка, а вход в систему, как правило, кодируется отпечатком вашего пальца.

Подробная информация на официальном сайте банка www.sberbank.ru

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