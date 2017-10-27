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Происшествия

Из-за курения житель Пустошкинского района лишился дома

26 октября в 19:54 в деревне Пещанка Пустошкинского района сгорел жилой дом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара стало неосторожное обращения хозяина с огнём при курении.

27 октября в 3:35 в Палкинском районе в деревне Слопыгино огонь повредил нежилой дом внутри по всей площади. Причина возгорания – короткое замыкание электропроводки внутри здания. Спасены два соседних жилых дома.

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