Из-за курения житель Пустошкинского района лишился дома

09:13, 27 октября 2017, ПАИ

26 октября в 19:54 в деревне Пещанка Пустошкинского района сгорел жилой дом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной пожара стало неосторожное обращения хозяина с огнём при курении.

27 октября в 3:35 в Палкинском районе в деревне Слопыгино огонь повредил нежилой дом внутри по всей площади. Причина возгорания – короткое замыкание электропроводки внутри здания. Спасены два соседних жилых дома.