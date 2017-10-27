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Михаил Ведерников намерен привлечь «Ленфильм» к развитию кинопроизводства в Псковской области и восстановлению муниципальных кинотеатров

Киностудия «Ленфильм» готова оказать поддержку Псковской области в развитии кинопроизводства и восстановлении старых кинотеатров в районах. Об этом в своём аккаунте в Instagram сообщил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, опубликовав фотографии рабочей встречи с гендиректором «Ленфильма» Эдуардом Пичугиным.

Михаил Ведерников (слева) и Эдуард Пичугин (справа)

«На территории Псковской области можно и нужно снимать документальные, исторические и популярные отечественные фильмы, потому что о культурных и природных богатствах нашего региона должны знать все! Помощником в реализации идеи готова стать киностудия «Ленфильм». Её генеральный директор, мой друг Эдуард Пичугин также намерен интегрировать в область проект «Кино-сити», в рамках которого восстанавливаются старые кинотеатры в муниципалитетах. А там и до вхождения Псковской области в киноклуб «Ленфильм» недалеко, - написал Ведерников. - Сейчас, кстати, проект объединяет Санкт-Петербург и Калининград: с помощью телемоста зрители, режиссёры и актёры смотрят, а после обсуждают картины отечественного кинематографа. Запустить киноклуб можно на базе Псковского государственного университета или молодёжного лофта в Пскове. Сейчас по просьбе молодежи города мы работаем над реализацией данного проекта, но об этом позже...»

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