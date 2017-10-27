Выставка петербургских художников «Образ и знак в живописи» откроется в Пскове

09:18, 27 октября 2017, ПАИ

3 ноября в 18:15 в Выставочном зале (Некрасова, д. 7) в рамках V Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств» состоится открытие выставки «Образ и знак в живописи» Василия Сухова и Юрия Сухорукова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Василий Сухов - заслуженный художник России, профессор, заведующий кафедрой рисунка и живописи Санкт-Петербургского Государственного университета технологии и дизайна.

Окончил среднюю художественную школу при Институте им. И. Е. Репина в 1967 году, затем – Институт им. И.Е. Репина в 1973 году по мастерской монументальной живописи под руководством академика А. А. Мыльникова. С 1976 по 1979 годы стажировался в творческой мастерской монументальной живописи АХ СССР под руководством академика А. А. Мыльникова.

Удостоен дипломов министерства культуры РСФСР, Союза художников РСФСР и СССР, Российской Академии художеств.

Член Союза художников с 1975 года. Участник всесоюзных, республиканских, международных, а также персональных выставок. Работает в различных жанрах искусства. В соавторстве с С. Н. Репиным, Н. П. Фоминым и И. Г. Ураловым участвовал в создании наиболее значимых произведений в области монументального искусства Санкт-Петербурга последних двух десятилетий, среди которых мозаики станций метрополитена «Достоевская», «Озерки», «Улица Дыбенко», «Крестовский остров», цикл мозаик Национальной Российской библиотеки, живописные произведения для отелей «Астория», «Европа», «Санкт-Петербург», «Невский Палас» и др., мемориал «Павшим» в Зеленогорске и т. д., а также работы для ряда храмов Санкт-Петербурга и других городов России. Особое место занимает работа по воссозданию Храма Христа Спасителя в Москве.

Станковой живописи Сухова присущи поэтичность, тонкое чувство цвета и эмоциональность. «Жизнь во всех ее проявлениях, русская природа, лишенная внешних эффектов – это то, что я люблю и что стараюсь выразить по мере сил…», - рассказал автор.

Картины художника находятся в частных, муниципальных и государственных коллекциях России, Америки и многих стран Европы.

Юрий Сухоруков - член правления Санкт-Петербургского Союза художников, член международной ассоциации художников современной мозаики (Италия).

Окончил Ленинградское Высшее художественно-промышленное училище им. В.И. Мухиной, отделение монументально-декоративной росписи. В настоящее время - старший преподаватель живописи кафедры «Дизайн костюма» Санкт-Петербургского Государственного института сервиса и экономики.

Сухоруков работал над созданием мозаики «Д. И. Менделеев и его школа» для конференц-зала Всероссийского химического общества, в 1989 году автор принимал участие в выставке «Лучшая работа года по художественному фонду».

Работы художника находятся в частных коллекциях России, США, Германии, Финляндии.