Фотовыставка «Трель» открылась в Псковском колледже искусств

10:14, 27 октября 2017, ПАИ

Фотовыставка «Трель» студентки III курса Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Анны Курочкиной открылась в выставочном зале учреждения. Как сообщили Псковскому агентству информации в колледже, на выставке представлены 30 фоторабот, отражающих авторский взгляд на жизнь.

По словам Анны Курочкиной, эта выставка очень важна для неё: «Каждая фотография имеет свое звучание, отсюда и возникло такое музыкальное название – «Трель».

«Я считаю такой вид фотографии живописью, которой я хочу заниматься всю свою жизнь», - отметила автор. - Надеюсь, что многие смогут проникнуться ими и понять то, что я хотела сказать».

Адрес выставочного зала колледжа: улица Набат, 5. Вход на выставку свободный.