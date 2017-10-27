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Культура

Кутузовские чтения стартуют в Пскове 27 октября

27-28 октября в Пскове в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва пройдут ежегодные XXIII юношеские Кутузовские чтения, посвящённые 140-летию начала Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении. 

В чтениях примут участие учащиеся средних общеобразовательных школ № 18 им. Героя Советского Союза В. Ф. Маргелова, № 21 им. Героя России С. В. Самойлова, № 23, студенты Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова, Псковского государственного университета, историки, краеведы.

27 октября с 14:30 до 16:45 состоится конференция под научным руководством доцента, кандидата исторических наук, заведующей кафедрой отечественной истории ПсковГУ Зои Тимошенковой. В рамках мероприятия запланированы выступления докладчиков; книжно-иллюстративная выставка «Герои и деятели Русско-Турецкой войны 1877-1878 годов» из фондов библиотеки им И. И. Василёва. С 16:45 до 17:15 пройдёт просмотр документального фильма «Память о Холме» (Болгария, 2007).

28 октября с 11:00 до 13:00 в библиотеке будет показан художественный фильм «Герои Шипки» (1954)

Чтения пройдут по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 19а, читальный зал библиотеки, телефон: 66-43-24.

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