Итоговые конференции ОНФ пройдут во всех регионах России

09:35, 27 октября 2017, ПАИ

26 октября на заседании Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) было принято решение о проведении в ноябре во всех 85 субъектах страны итоговых конференций региональных отделений ОНФ. Также на заседании были подведены промежуточные итоги работы площадки «Молодежка ОНФ», сообщили Псковскому агентству информации пресс-службе ОНФ.

В рамках предстоящих региональных конференций активисты Народного фронта сформируют общественные предложения по повышению качества жизни граждан, которые затем будут переданы органам исполнительной власти регионов. Инициативы ежегодно формируются региональными отделениями, начиная с 2014 года, и направляются главам регионов. Руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов сообщил, что из более чем 4 тыс. общественных предложений, направленных органам исполнительной власти 85 регионов за эти годы, половина уже реализована. При этом 26% инициатив Народного фронта находятся в работе, 24% – еще не исполнены. А. Анисимов представил пятерку регионов-лидеров по реализации общественных предложений: Тульская область (100%), Амурская (98%), Краснодарский край (88%), Томская область (88%), Республика Татарстан (85%).

Также будет проведена ежегодная ротация состава региональных штабов, в ходе которой планируется привлечь и молодежь. «Народный фронт, по своей сути, - движение, мы постоянно работаем над тем, чтобы к нам приходили новые люди, которые знают об особенностях жизни в своем регионе, болезненных точках и точках роста, являются экспертами в своей сфере. Активное участие в работе проектов ОНФ сегодня принимает молодежь, и мы будем стремиться создать все условия, чтобы к нам присоединялось больше энергичных, неравнодушных, нацеленных на результат молодых людей. Мы ожидаем, что в руководящие органы войдут 450 новых активистов, из них около 50% – это двадцати-, тридцатилетние парни и девушки», - заявил Алексей Анисимов.

В ходе конференций региональные отделения Народного фронта подведут итоги реализации приоритетных проектов ОНФ и деятельности рабочих групп за год. Планируется, что первые конференции пройдут уже 1-2 ноября в Забайкалье и Ставрополе, а завершится цикл мероприятий 23 ноября в Москве, Ростовской и Ярославской областях. Для участия в дискуссиях на тематических площадках будут приглашены руководители субъектов РФ и представители региональных органов власти из профильных министерств и ведомств.

На заседании Центрального штаба Народного фронта также были подведены промежуточные итоги работы площадки «Молодежка ОНФ». Участники мероприятия обсудили проведение всероссийских конкурсов для молодежи – «Образ будущего страны» и «Не жди перемен! Твори перемены!», а также акции «Герои среди нас».

29 октября «Молодежка ОНФ» проведет в 17 регионах страны акцию «Герои среди нас», приуроченную к Дню подразделений специального назначения. В каждом из 17 субъектов появятся Аллеи Героев. «Сама идея провести акцию пришла в «Молодежку ОНФ» из народа - от жителя Смоленска, уроженца Оренбургской области, который в своем письме предложил в честь памяти своего земляка Героя России Александра Прохоренко, погибшего в Сирии в 2016 году, высадить аллею и назвать ее Аллеей Героев. Именно с легкой руки этого неравнодушного человека акция пройдет во многих регионах страны», - сказал руководитель департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич.

Как сообщил координатор «Молодежки ОНФ», депутат Госдумы Сергей Боярский, на конкурс «Образ будущего страны» на сегодняшний день подано более 250 работ по двум номинациям из 64 регионов РФ. Итоги конкурса будут подводиться в декабре. «В номинации «Эссе» мы предлагаем ребятам написать о том, каким они видят будущее России в перспективе 15–20 лет. Другая номинация – «Креатив», по условиям которой необходимо рассказать о будущем страны с помощью рисунка, музыкального произведения, видео, комикса, стихотворения, то есть совершенно любым творческим способом. Для оценки работ привлекается экспертное жюри. Результаты будут объявлены после 1 декабря», - подчеркнул С. Боярский.

Игорь Кастюкевич рассказал о конкурсе «Не жди перемен! Твори перемены!» Конкурс стартовал во время презентации «Молодежки ОНФ» на Тавриде 30 августа. «Мы призвали молодых людей творить добро вместе с нами. Сегодня поступило порядка 250 видеороликов из 76 субъектов РФ. При этом есть ролики, которые размещены в социальных сетях с хештегом #МолодежкаОНФ, но не поступили к нам на конкурс – люди просто стали делать добрые дела под эгидой «Молодежки». Не ради призов, не ради подарков, а просто для того, чтобы сделать добрые дела. И совсем не важно, какого они масштаба. Главное, что эти дела - добрые, они делаются по сиюминутному порыву, а значит они - честные и идут от сердца», - подчеркнул Игорь Кастюкевич.