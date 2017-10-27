0
13:20
ФСБ и СКР пресекли работу подпольного казино в Пскове
14:07
Псковскому фермеру не дали провести одиночный пикет против ФМС
20:51
В Невеле произошло ДТП с участием пешехода
10:00
Псковский ОМОН задержал находящегося в федеральном розыске преступника
09:08
Четыре человека пострадали в ДТП на улице Советской Армии в Пскове
17:06
Два вице-мэра Тарту задержаны по подозрению в коррупции
21:12
78 ДТП с участием пешеходов произошли на дорогах Пскова за 8 месяцев
Еще новости
Происшествия

Пропавшая великолучанка нашлась в Санкт-Петербурге

Пропавшая великолучанка нашлась в Санкт-Петербурге, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ранее сообщалось, что в Великих Луках 26 августа по месту жительства из квартиры по улице Гастелло ушла 18-летняя Далия Печерская. В настоящее время ее местонахождение установлено. Выяснилось, что великолучанка находится в Санкт-Петербурге. Родственники  об этом факте проинформированы.

Полиция благодарит всех, кто оказал содействие в поиске девушки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ФСБ и СКР пресекли работу подпольного казино в Пскове
27 октября 2017
ФСБ и СКР пресекли работу подпольного казино в Пскове
Псковскому фермеру не дали провести одиночный пикет против ФМС
24 октября 2017
Псковскому фермеру не дали провести одиночный пикет против ФМС 2
В Невеле произошло ДТП с участием пешехода
23 октября 2017
В Невеле произошло ДТП с участием пешехода
Псковский ОМОН задержал находящегося в федеральном розыске преступника
23 октября 2017
Псковский ОМОН задержал находящегося в федеральном розыске преступника
Четыре человека пострадали в ДТП на улице Советской Армии в Пскове
23 октября 2017
Четыре человека пострадали в ДТП на улице Советской Армии в Пскове
Два вице-мэра Тарту задержаны по подозрению в коррупции
19 октября 2017
Два вице-мэра Тарту задержаны по подозрению в коррупции 5
78 ДТП с участием пешеходов произошли на дорогах Пскова за 8 месяцев
18 октября 2017
78 ДТП с участием пешеходов произошли на дорогах Пскова за 8 месяцев
Врио губернатора Псковской области взял на контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП на трассе Р-23
18 октября 2017
Врио губернатора Псковской области взял на контроль оказание помощи пострадавшим в ДТП на трассе Р-23 3

Идет загрузка...