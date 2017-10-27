Пропавшая великолучанка нашлась в Санкт-Петербурге

09:36, 27 октября 2017, ПАИ

Пропавшая великолучанка нашлась в Санкт-Петербурге, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Ранее сообщалось, что в Великих Луках 26 августа по месту жительства из квартиры по улице Гастелло ушла 18-летняя Далия Печерская. В настоящее время ее местонахождение установлено. Выяснилось, что великолучанка находится в Санкт-Петербурге. Родственники об этом факте проинформированы.

Полиция благодарит всех, кто оказал содействие в поиске девушки.