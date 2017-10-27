Виновником смертельного ДТП на трассе Р-23 в Невельском районе стал водитель молдавского грузовика

09:41, 27 октября 2017, ПАИ

Виновником ДТП на 502 км трассы Р-23 в Невельском районе стал водитель грузового автомобиля «Мерседес». Как стало известно Псковскому агентству информации, 39-летний водитель большегруза, зарегистрированного в Молдавии, не выбрал безопасную скорость движения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении МАНом.

Напомним, авария произошла 26 октября в 10:10. 63-летний водитель МАНа с госномером Белоруссии скончался в машине Скорой медицинской помощи.

Информация по погибшему гражданину Белоруссии передана в представительство МИД России в Пскове.