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Общество

Два жилых дома и торговый центр остались без воды в Пскове

26 октября в 23:30 в Пскове по улице Я. Фабрициуса, 7 произошла авария на водопроводной линии диаметром 157 мм.

Как стало известно Псковскому агентству информации, в результате аварии было отключено холодное водоснабжение в многоквартирных домах №№ 5 и 7 по указанной улице, в которых проживают 455 человек, а также в здании торгового центра по Я. Фабрициуса, 5а.

Ремонтные работы будет проводить МП города Пскова «Горводоканал» 27 октября с 9:00. Подвоз воды организован с 8:30.

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