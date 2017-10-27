Два жилых дома и торговый центр остались без воды в Пскове

09:46, 27 октября 2017, ПАИ

26 октября в 23:30 в Пскове по улице Я. Фабрициуса, 7 произошла авария на водопроводной линии диаметром 157 мм.

Как стало известно Псковскому агентству информации, в результате аварии было отключено холодное водоснабжение в многоквартирных домах №№ 5 и 7 по указанной улице, в которых проживают 455 человек, а также в здании торгового центра по Я. Фабрициуса, 5а.

Ремонтные работы будет проводить МП города Пскова «Горводоканал» 27 октября с 9:00. Подвоз воды организован с 8:30.