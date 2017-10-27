Псковичи всё ещё могут сделать бесплатную прививку от гриппа

10:01, 27 октября 2017, ПАИ

Псковская городская поликлиника продолжает выездную вакцинацию против гриппа, сообщили Псковскому агентству информации в учерждении.

График работы выездного ФАП с 29 октября по 5 ноября:

29.10.2017 года с 10:00 до 14:00 часов по адресу: г. Псков, Рижский пр. д. 96б, около магазина «Лента».

30.10.2017 года с 10:00 до 15:00 часов по адресу: г. Псков, ул. Я. Фабрициуса д.10 около магазина «Торговый центр».

31.10.2017 года с 10:00 до 15:00 часов по адресу: г. Псков, ул. Я. Фабрициуса д.10 около магазина «Торговый центр».

01.11.2017 года с 10:00 до 15:00 часов по адресу: г. Псков, ул. Коммунальная д.57а, около рынка «Нива».

02.11.2017 года с 10:00 до 15:00 часов по адресу: г. Псков, ул. Коммунальная д.57а, около рынка «Нива».

03.11.2017 года с 10:00 до 15:00 часов по адресу: г. Псков, Рижский пр. д. 96б, около магазина «Лента».

04.11.2017 года с 10:00 до 14:00 часов по адресу: г. Псков, ул. Коммунальная д.41 около магазина «Империал».

05.11.2017 года с 10:00 до 14:00 часов по адресу: г. Псков, Рижский пр. д. 96б, около магазина «Лента».

Прививки проводятся бесплатно. Вакцинация обеспечивает надежную защиту от вирусов гриппа, снижает заболеваемость ОРВИ. При себе необходимо иметь паспорт.

Возможна организация прививок по месту работы. Телефон приемной главного врача 53-49-42. Заместитель главного врача по профилактической работе Торгашева Оксана Егоровна 53-62-14.