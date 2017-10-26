Псковичи вошли в десятку лучших на соревнованиях третьего этапа фестиваля ГТО в Крыму

11:42, 27 октября 2017, ПАИ

Продолжаются соревнования III этапа Всероссийского фестиваля физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций, которые проходят в международном детском центре «Артек» в Крыму.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Центре спортивной подготовки Псковской области, команда региона заняла 8 место в метании мяча, 9 место в беге на 60 м, 12 место в прыжках в длину с места, 48 место в подтягивании на высокой перекладине, 49 место в сгибании и разгибании рук в упоре лежа, 54 место в стрельбе из пневматической винтовки, 76 место в плавании (50 м).

Личные результаты, вошедшие в «десятку»: Анастасия Голубева завоевала 2 место (III ступень) в метании мяча – 48,62, Виктория Пешко – 7 место (IV ступень) в прыжках в длину с места – 238 см.

26 октября все участники проходят тестирование уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта. 27 октября состоятся соревнования в беге на длинные дистанции: III ступень – 1500 м, IV ступень – 2000 м. 29 октября все команды примут участие в спортивной эстафете ГТО. 6 ноября состоится закрытие фестиваля.