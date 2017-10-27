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Политика

Началась очередная сессия Псковской городской Думы шестого созыва

27 октября начала свою работу очередная 2-я сессия Псковской городской Думы (ПГД) шестого созыва. В повестке дня сессии значится 43 вопроса, касающихся жизнедеятельности города. На заседании присутствует 25 парламентариев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Депутаты рассмотрят вопросы  о проведении повторного конкурса на замещение должности главы администрации Пскова, о внесении изменений в бюджет Пскова на этот год и плановый период 2018 и 2019 годов, о занесении имени Александра Иванова в городскую Книгу почета, о награждении медалью «За заслуги перед Псковом», поощрении благодарственным письмом и почетной грамотой Псковской городской Думы. В повестке дня сессии -  вопросы по распоряжению муниципальным имуществом, объектами жилищного фонда и по назначению кадров.

В ходе сессии депутаты внесут изменения в некоторые нормативные правовые акты, предоставят в аренду муниципальное имущество образовательным и дошкольным учреждениям.

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