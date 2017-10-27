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Общество

Псковский театр разыгрывает билеты на семейный спектакль «Простодурсен и Великий Приречный театр»

Псковский академический театр драмы проводит розыгрыш трёх билетов на спектакль для семейного просмотра «Простодурсен и Великий Приречный театр». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции

Напомним, что 3 и 4 ноября на малой сцене театра состоится премьера сказки для всей семьи по книжке норвежского писателя Руне Белсвика о жителях Приречной страны. 

Создатели спектакля хотят, чтобы родители и дети стали ходить в театр вместе. Поэтому подарят три билета на премьеру участникам семейного флешмоба. Победителя выберет режиссёр постановки Евгения Львова.

На фото: режиссёр Евгения Львова и ее дочь и муза Лиза

Правила участия простые:

1. Выложить на своей странице в «ВКонтакте» или Facebook пост с семейной* фотографией и закрепить на стене до конца флешмоба.

2. Поставить хэштег #drampush_простодурсен.

3. Добавить в пост вот такое описание: «Я участвую во флешмобе, посвящённом премьере спектакля «Простодурсен и Великий Приречный театр». И я считаю, что родители и дети должны ходить в театр вместе!»

Итоги подведут 30 октября в 20:00. Победителем станет одна семья. 

*Семейное фото - это фото, где вы маленький с родителями или фото вашей семьи (вы и ваши дети).

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