Две световые опоры сбили псковские водители за сутки

10:46, 27 октября 2017, ПАИ

26 октября Пскове и Островском районе водители транспортных средств сбили две световые опоры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Так, в 8:30 в деревне Гораи Островского района на 365 км дороги Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией 36-летний водитель ВАЗ-21150 выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением, врезался в световую опору и съехал в кювет. Автомобилист, а также его 22-летняя и 23-летний пассажиры были госпитализированы.

В 12:00 в Пскове у дома № 116 по улице Советской Армии 38-летний водитель Chevrolet Lacetti выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Opel Meriva, после чего совершил наезд на световую опору. Мужчина получил незначительные травмы, а 30-летняя водитель Opel Meriva позднее самостоятельно обратилась в травмпункт Пскова. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.

В 19:50 в Плюсском районе в на 190 км дороги Санкт Петербург - Невель 55-летний водитель Hyundai Galloper выбрал небезопасный скоростной режим, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП незначительно пострадала 59-летняя пассажирка автомобиля.

Напомним, еще одна авария произошла в 10:10 в Невельском районе на 501 км дороги Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель - граница с Белоруссией: 39-летний водитель грузового автомобиля «Мерседес», зарегистрированного в Молдавии, не выбрал безопасную скорость движения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении МАНом. 63-летний водитель МАНа с госномером Белоруссии скончался в машине Скорой медицинской помощи.

Других ДТП за минувшие сутки не произошло. Сотрудники ГИБДД задержали 3 водителей в состоянии алкогольного опьянения.