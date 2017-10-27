Имя «отца» псковского КВН внесли в Книгу Почёта

10:38, 27 октября 2017, ПАИ

«Отца» псковского КВН и «Брейн-ринга», экс-начальник отдела по делам молодёжи комитета по физкультуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Александра Иванова, скоропостижно скончавшегося в 2016 году, внесли в Книгу Почёта. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, такое решение приняли депутаты Псковской городской Думы на сессии 27 октября.

«Мы все его знаем. К сожалению, так случилось, что он скоропостижно скончатся, но авторитет его среди молодёжи и сегодня очень серьёзный», - отметил глава города Иван Цецерский.