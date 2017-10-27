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Водители иномарок повторно сели за руль нетрезвыми в Великих Луках и Пскове

В Пскове и Великих Луках дорожная полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, вечером 25 октября у дома по улице Юбилейной полицейские остановили автомобиль Hyndai. Выяснилось, что иномаркой управлял 43-летний житель Псковского района, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

А в Великих Луках 26 октября по улице Зверева на Volkswagen следовал 46-летний местный житель, который тоже был в нетрезвом виде. По данным фактам проводятся проверки.

Граждане понесут наказание в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которой пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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