Великолучанин украл забытый покупателем в магазине смартфон

12:29, 27 октября 2017, ПАИ

В Великих Луках полицейские установили мужчину, который подозревается в хищении имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 18 августа в магазине по проспекту Гагарина 29-летний великолучанин забыл свой смартфон, который был похищен неизвестным. Потерпевший обратился за содействием в полицию.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался безработный 46-летний гражданин. Похищенное у него изъято.

Возбуждено уголовное дело.