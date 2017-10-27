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Великолучанин украл забытый покупателем в магазине смартфон

В Великих Луках полицейские установили мужчину, который подозревается в хищении имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 18 августа в магазине по проспекту Гагарина 29-летний великолучанин забыл свой смартфон, который был похищен неизвестным. Потерпевший обратился за содействием в полицию.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД  России по городу Великие Луки провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался безработный 46-летний гражданин. Похищенное у него изъято.

Возбуждено уголовное дело.

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