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Политика

Брячак предложил создать в Пскове систему общественных советов избирательных округов

Депутат Псковской городской Думы Олег Брячак («Справедливая Россия») сегодня на сессии Псковской городской Думы предложил создать в городе систему общественных советов избирательных округов, которые определяли бы на местах первоочередные проблемы, требующие решения.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Брячак сообщил коллегам, что первоначально в его адрес поставила инициатива от организации «Город будущего». «Эта инициатива касается всех нас, независимо от партийной принадлежности. Когда закончились выборы, наша партия – это город Псков, -- отметил эсер. – Мы подготовили гражданскую инициативу, которая предполагает распределение средств городского бюджета между 15 округами для благоустройства. Эта инициатива была подготовлена до того, как я узнал, что есть в Псковской городской Думе уже есть положение от 2014 года, по которому 3% бюджета тратятся на избирательные округа. Теперь я предлагаю подумать, как сделать такие траты более эффективными».

Брячак заметил, что сейчас в городском парламенте нет положения о наказах избирателей, в связи с чем предложил его разработать. «И нам необходимо создать несколько общественных советов. Первый – это совет избирательного округа, на котором будут формироваться вопросы, которые наиболее беспокоят жителей. Мы все прошли горнило выборов и знаем, что некоторые вопросы являются местечковыми. Также нужно создать городской общественный совет, в который войдут представители общественных советов из округов. Цель какая – привлечь избирателей к управлению городом, сделать работу депутатов прозрачной и понятной, сделать прозрачным распределение средств бюджета».

«Так как у нас уже есть определённое предложение, то я просто предлагаю доработать положение вещами, о которых я сказал. Если вы за, то мы будем этим заниматься, обратимся к главе, доработаем документ», - добавил он.  

Глава Пскова Иван Цецерский на это предложение заметил: «Слава Богу, мы все идём в одном направлении. Когда я выступал со своей программой, я обозначил, что будет усилен думский контроль за исполнением наказов избирателей и плюс будут комиссионные выезды в округа. К понедельнику будут доработаны документы для общественного обсуждения».

При этом он скептически оценил идею создания общественных советов, так как, по его словам, в городе уже создана муниципальная общественная палата, и «надо просто её активизировать».

«Общественная палата - это хорошо. И она давно существует, - отреагировал Брячак.  Но общественные советы лучше. […] Я понял, что положение о наказах избирателей нужно, и мы начинаем заниматься его подготовкой».

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