Повторный приём заявок от претендентов на должность сити-менеджера Пскова завершиться 25 ноября

10:51, 27 октября 2017, ПАИ

27 октября на очередной 2-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва (ПГД) депутаты решили вопрос о проведении повторного конкурса на замещение должности главы администрации Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В связи с истечением срока полномочий главы администрации Пскова Игоря Калашникова, а также с тем обстоятельством, что первый конкурс на замещение должности главы администрации Пскова был признан несостоявшимся, глава Пскова Иван Цецерский внёс на рассмотрение Думы проект Решения ПГД о проведении повторного конкурса на замещение данной должности, который предусматривает: назначение членов конкурсной комиссии, определение даты, места и времени первого заседания конкурсной комиссии, утверждение условий контракта с главой администрации Пскова.

Согласно Порядку проведения конкурса общее число членов конкурсной комиссии - шесть. Половина членов назначены Псковской городской Думой, половина - губернатором Псковской области. Членами конкурсной комиссии от Псковской городской Думы являются: председатель - Глава Пскова Иван Цецерский, секретарь - Ольга Фёдорова, член комиссии - Сергей Барабанов.

Первое заседание конкурсной комиссии состоится 30 октября. Не позднее 25 ноября завершится прием документов. Информация будет размещена на официальном сайте муниципального образования «Город Псков», в газете «Псковские новости», и там же будет опубликован проект контракта.