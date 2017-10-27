Псковская область и «Мегафон» планируют подписание соглашения о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности
Администрация Псковской области и ПАО «Мегафон» планируют подписание соглашения о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности, сообщил в своем «Инстаграме» врио губернатора региона Михаил Ведерников.
По его словам, во время рабочей встречи с представителями компании выбрано приоритетное направление - увеличение количества комплексов фотовидеофиксации на автодорогах региона. Такие меры помогут вести более качественную профилактику нарушений ПДД, уверен Михаил Ведерников.
Также сотовый оператор готовит пилотный проект «Ситуационного центра», который позволит в режиме реального времени мониторить различные сферы жизни региона и прогнозировать их развитие.
Врио главы региона поручил своему заместителю Александру Кузнецову проработать все предложения, чтобы максимально учесть интересы и потребности региона. Отмечается, что софинансирования от Псковской области не потребуется.