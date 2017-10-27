Дмитрий Михайлов предложил не допускать до повторного конкурса на должность сити-менеджера Пскова взявших самоотвод претендентов

11:12, 27 октября 2017, ПАИ

Первый секретарь псковского горкома КПРФ, депутат Псковской городской Думы Дмитрий Михайлов предложил не допускать на повторный конкурс по замещению должности сити-менеджера Пскова претендентов, которые первоначально взяли самоотвод, из-за чего конкурс был признан несостоявшимся.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации с сессии городского парламента, Михайлов напомнил, что после череды самоотводов претендентов из пяти остался только один – коммунист Сергей Фёдоров. «Остальные сняли свои кандидатуры под предлогом вымышленных причин. Псковичи стали свидетелями очередной клоунады. Хочу обратиться к партии власти: народ не такой глупый, прекратите систему фильтрации! И я считаю, что те, кто сняли свои кандидатуры, не имеют морального права выдвигать их повторно».

Дмитрий Барабанов («Единая Россия») в ответ поинтересовался у Михайлова: «А кто вам дал моральное право определять моральное право?» На это коммунист ответил, что такое право ему дали избиратели.

В свою очередь глава Пскова, председатель комиссии по выборам сити-менеджера Иван Цецерский заметил, что никакой фильтрации кандидатов нет, а комиссия всего лишь оценивает соответствие заявок претендентов требованиям закона. Согласно положению о выборах сити-менеджера, в повторном конкурсе могут участвовать все, кто изъявит такое желание, даже те, кто ранее взял самоотвод, напомнил градоначальник.