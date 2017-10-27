27 октября в Пскове открылся памятник «автобусу-труженику»

12:00, 27 октября 2017, ПАИ

27 октября в 12:00 в Пскове на улице Леона Поземского, 119 открылся «Памятник автобусу-труженику» ЛиАЗ-677. Об этом Псковскому агенству информации сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранса».

Событие приурочено к Дню работников автомобильного транспорта (установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1976 года № 2847-IX, отмечается в последнее воскресенье октября).

На открытие приглашены ветераны ГППО «Псковпассажиравтотранс», работники предприятия, в том числе руководители филиалов, автовокзалов и автостанций Псковской области, представители Псковского областного Собрания депутатов, администрации Псковской области, Псковской городской Думы, администрации Пскова, администрации Псковского района, ГИБДД и транспортной инспекции (УГАДН).

Место установки выбрано не случайно. На протяжении многих лет на постаменте у здания управления транспортом на улице Леона Поземского, 119 (позже ГППО «Псковавтотранс») стояла знаменитая «полуторка».

Несколько лет назад автомобиль был передан Военно-историческому музею Псковской области на «Линию Сталина». Постамент оставался невостребованным. По инициативе и. о. генерального директора ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александра Питиримова установлен памятник автобусу «ЛиАЗ».

ЛиАЗ-677 – самая массовая модель отечественного автобуса, символ общественного транспорта СССР. Выпускался Ликинским автобусным заводом с 1967 по 1994 год. Распространенное народное название – «блюм».

65 автобусов ЛиАЗ-677 поступили в Псковский автобусный парк в 1975-1987 годах. Они составляли значительную часть парка. Например, только в 1998 году на линии работало 29 таких автобусов. За четверть века автобусами ЛиАЗ-677 перевезено более 300 млн пассажиров на городском и пригородном сообщении.

Данный автобус ЛиАЗ-677М с гаражным номером 252 принят в эксплуатацию 25 ноября 1987 года. Завершив работу на линии в 2000 году, автобус трудился на предприятии до ноября 2013 года, он был задействован на развозке сотрудников. Автобус отреставрирован в ГППО «Псковпассажиравтотранс» в 2017 году и установлен на постамент. Вес автобуса составляет около 7 тонн.