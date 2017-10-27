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Политика

Доходная часть бюджета Пскова увеличилась на 29,4 млн рублей

Доходная часть бюджета Пскова на 2017 год увеличится на 29 млн 452 тыс. рублей за счет налогов на доходы физических лиц (24 млн рублей) и безвозмездных поступлений. На эту же сумму увеличатся и расходы, доложила начальник Финансового управления администрации города Тамар Винт на 2-й сессии Псковской городской Думы 6-го созыва 27 октября. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

С учетом изменений доходы бюджета города Пскова на текущий год составят 3 млрд 992 млн 356 тысяч рублей, расходы -  4 млрд 128 млн 711 тысяч рублей, дефицит - 136 млн 355 тысяч рублей.

Тамара Винт также рассказала, что 10 млн рублей будут выделены управлению образования, из них 5 млн рублей – Псковской инженерно-лингвистической гимназии, более 5 млн рублей – на организацию питания в школах города, 4 млн 700 тысяч рублей составит субсидия МП «Псковские теплосети» на возмещение затрат по подготовке к отопительному сезону. 13 млн рублей субсидии направят «Гордовоканалу» на погашение процентов по коммерческому кредиту по договору с Европейским банком реконструкции и развития.

Депутат Юлия Пожидаева («Справедливая Россия») заметила, что хотелось бы понимать, из чего складывается доходы и расходы «Горводоканала»: «Сколько собираете и сколько тратите?». Она предложила Контрольно-счётной палате города проверить предприятие.

«У нас столько проверок проходило в этом году!», - отреагировал глава Пскова Иван Цецерский.

Депутат Денис Иванов («Единая Россия») обратился с инициативой наладить межфракционную работу для решения возникающий вопросов. «Мы могли бы до сессии отвечать на те вопросы, которые возникают. Моя  инициатива – почаще встречаться и наладить работу», - сказал руководитель «Единой России» в гордуме.

После обсуждения депутаты приняли поправки к бюджету Пскова большинством голосов.

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