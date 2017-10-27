Доходная часть бюджета Пскова увеличилась на 29,4 млн рублей

11:24, 27 октября 2017, ПАИ

Доходная часть бюджета Пскова на 2017 год увеличится на 29 млн 452 тыс. рублей за счет налогов на доходы физических лиц (24 млн рублей) и безвозмездных поступлений. На эту же сумму увеличатся и расходы, доложила начальник Финансового управления администрации города Тамар Винт на 2-й сессии Псковской городской Думы 6-го созыва 27 октября. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

С учетом изменений доходы бюджета города Пскова на текущий год составят 3 млрд 992 млн 356 тысяч рублей, расходы - 4 млрд 128 млн 711 тысяч рублей, дефицит - 136 млн 355 тысяч рублей.

Тамара Винт также рассказала, что 10 млн рублей будут выделены управлению образования, из них 5 млн рублей – Псковской инженерно-лингвистической гимназии, более 5 млн рублей – на организацию питания в школах города, 4 млн 700 тысяч рублей составит субсидия МП «Псковские теплосети» на возмещение затрат по подготовке к отопительному сезону. 13 млн рублей субсидии направят «Гордовоканалу» на погашение процентов по коммерческому кредиту по договору с Европейским банком реконструкции и развития.

Депутат Юлия Пожидаева («Справедливая Россия») заметила, что хотелось бы понимать, из чего складывается доходы и расходы «Горводоканала»: «Сколько собираете и сколько тратите?». Она предложила Контрольно-счётной палате города проверить предприятие.

«У нас столько проверок проходило в этом году!», - отреагировал глава Пскова Иван Цецерский.

Депутат Денис Иванов («Единая Россия») обратился с инициативой наладить межфракционную работу для решения возникающий вопросов. «Мы могли бы до сессии отвечать на те вопросы, которые возникают. Моя инициатива – почаще встречаться и наладить работу», - сказал руководитель «Единой России» в гордуме.

После обсуждения депутаты приняли поправки к бюджету Пскова большинством голосов.