Северо-Западный центр социологии и маркетинга получил право участвовать в аукционах на установку рекламы на 13 млн рублей

11:38, 27 октября 2017, ПАИ

Северо-Западный центр социологии и маркетинга получил право на совершение крупных сделок по участию в аукционах на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в казне муниципального образования «Город Псков» максимальной ценой договора 12 млн 875 тысяч рублей. Об этом с сессии Псковской городской Думы 26 октября передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

- по Октябрьскому проспекту: количество сити-форматов 38 штук с начальной (минимальной) ценой договора 475 тысяч рублей (без учета НДС) с максимальной ценой договора 4 750 000 рублей (с учетом НДС);

- по улице Яна Фабрициуса: количество сити-форматов 26 штук с начальной (минимальной) ценой договора 325 тысяч рублей (без учета НДС), максимальной ценой договора 3 250 000 рублей (с учетом НДС);

- по Рижскому проспекту: количество сити-форматов 29 штук с начальной (минимальной) ценой договора 352 500 рублей (без учета НДС), максимальной ценой договора 3 625 000 рублей (с учетом НДС);

- по улице Коммунальная (рядом с ТК «Империал») количество сити-форматов 7 штук, с начальной (минимальной) ценой договора 87,5 тысяч рублей (без учета НДС), максимальной ценой договора 875 тысяч рублей (с учетом НДС);

- по улице Юбилейная (рядом с ТК «Империал») количество сити-форматов 3 штуки с начальной (минимальной) ценой договора 37,5 тысяч рублей (без учета НДС), максимальной ценой договора 375 тысяч рублей (с учетом НДС).

У представителя фракции «Справедливая Россия» Юлии Пожидаевой возник вопрос, почему несколько лет Центр социологии и маркетинга был прибыльным, а по итогам 6 месяцев текущего года оказался в минусе. «Уж не связано ли это с подготовкой к выборам», - заподозрила она. Руководитель предприятия и депутат Гордумы Валерий Тюменцев заверил, что с выборами это никак не связано, а связано с сезонностью некоторых работ, и по итогам 9 месяцев Центр уже вышел в плюс.