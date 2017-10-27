Депутаты разрешили «Псковским теплосетям» взять очередной овердрафтный кредит для получения оборотных средств

11:40, 27 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 27 октября, на сессии Псковской городской Думы депутаты дали согласие МП «Псковские тепловые сети» на совершение крупной сделки по заключению договора сроком на 1 год об овердрафтном кредите с лимитом 50 млн рублей и процентной ставкой не выше 12% годовых, а также платой за открытие лимита овердрафта не более 0,15% от суммы лимита овердрафта, установленного на соответствующий период действия лимита.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) Лариса Морозова пояснила, что офердрафтный кредит необходим коммунальному предприятию для получения оборотных средств ввиду наличия большой дебиторской задолженности перед «Псковскими теплосетями» у организаций и населения. Кроме того, добавила г-жа Морозова, поставки энергоресурсов в основном происходят в отопительный период, тогда как население платит равными долями круглогодично.

Лариса Морозова добавила, что из-за плохой платёжной дисциплины клиентов муниципального предприятия уже выдано 134 предупреждения об отключении тепла, гражданам выставлены 7112 претензий на сумму 79 млн рублей.

Наконец, она добавила, что если вовремя не платить поставщикам, то они выставляют пени. Юлия Пожидаева («Справедливая Россия») уточнила процент пеней и услышав ответ «8,2 %» спросила, не дешевле ли оплачивать пени, чем проценты по кредиту (12 %). Председатель КУМИ в ответ заверила, что специалисты посчитали «всё до копеечки» и определили, что кредит всё-такие выгоднее.