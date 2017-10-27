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Общество

Прием заявок на участие в экологическом конкурсе «Твоя земля» завершается в Псковской области

31 октября завершается прием заявок на участие в Псковском экологическом конкурсе «Твоя земля». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской областной общественной организации «Чудской проект».

Конкурс проводится по 3-м направлениям: «Эко-инициатива» - для выявления и поощрения лучших природоохранных и эко-образовательных инициатив, реализованных на территории Псковской области в 2017 году, «Зеленый объектив» - для выявления и продвижения лучших фотографий экологической тематики, посвященных природе региона; «Знакомство с Чудским» - для продвижения природного и нематериального культурного наследия региона Чудского озера.

Организаторы конкурса призывают педагогические коллективы и жителей области принять участие в конкурсе, поделиться достижениями в эко-просветительской и природоохранной работе, а также своим взглядом на природные богатства родного края.

Итоги конкурса будут подведены 20 ноября. Победители будут награждены призами и сертификатами на индивидуальные, семейные и групповые экскурсии по природным территориям Псковской области, а также почетными грамотами и дипломами организаторов.

Напомним, конкурс «Твоя земля» был объявлен в июне Псковской областной общественной организацией «Чудской проект» совместно с ФГБУ «Государственный заповедник «Полистовский» при поддержке Госкомитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды, Управления образования Псковской области и Псковского агентства информации.

С более подробной информацией о конкурсе и условиях участия можно ознакомиться на главной странице ПАИ и на сайте ПООО «Чудской проект».

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