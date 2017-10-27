Прокуратура Плюсского района заставила ПФР выплатить пенсию пропавшей женщине

11:57, 27 октября 2017, ПАИ

Отдел Пенсионного фонда в Плюсском районе прокомментировал ситуацию с отказом в возобновлении выплаты пенсии. В октябре в ряде региональных информационных агентств и в газете «Плюсский край» была опубликована статья «Прокуратура помогла жительнице района получить пенсию». В ней говорится, что по заявлению местной жительницы прокуратурой были приняты меры по восстановлению права на получение пенсии.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения, в июле 2017 года Пенсионный фонд принял решение об отказе в возобновлении выплаты пенсии гражданке. Для принятия этого решения у органов ПФР были объективные причины.

Гражданка прописана в Плюсском районе. В 2006 году ей была установлена трудовая пенсия по старости. С октября 2013 года выплата пенсии была прекращена в связи с длительным неполучением. Выяснилось, что по месту прописки женщина не проживает, место ее нахождения неизвестно.

Лично гражданка в отдел ПФР не обращалась. С заявлением о возобновлении выплаты пенсии от её имени обратились два человека. С нотариально заверенной доверенностью обратился мужчина. В документе обнаружились неточности, которые он исправлять отказался и передоверил свои права другому гражданину. Указать где находится гражданка и объяснить причину длительного неполучения ею пенсии оба доверителя отказались.

В ходе рассмотрения заявления о возобновлении выплаты пенсии отдел ПФР сделал множественные запросы в различные инстанции и принял решение о невыплате пенсии до выяснения всех обстоятельств.

Доверители гражданки обжаловали это решение в органах прокуратуры. В адрес Пенсионного фонда было направлено предписание о незаконности действий. В результате отдел ПФР возобновил выплату пенсии, на расчетный счет пенсионерки зачислены денежные средства за три года.

При этом остается открытым вопрос, жива ли гражданка, где она находится и в дееспособном ли состоянии. А если жива, то действовала ли она самостоятельно или по принуждению сторонних лиц.