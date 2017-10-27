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Политика

Завершена демаркация границы между Россией и Латвией

Заместитель губернатора Псковской области Сергей Перников принял участие в церемонии подписания итоговых документов демаркации государственной границы между Российской Федерацией и Латвийской Республикой, которая состоялась 25 октября в Риге (Латвия) во время заключительного заседания латвийско-российской демаркационной комиссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Подписи под итоговыми документами поставили руководитель российской делегации Алексей Обухов и руководитель латвийской делегации Ирина Мангуле.

По информации МИД России, завершен переговорный процесс, начавшийся в 2009 году в рамках совместной российско-латвийской демаркационной комиссии. Демаркация проводилась в соответствии со статьей 5 Договора между Российской Федерацией и Латвийской Республикой о российско-латвийской государственной границе от 27 марта 2007 года.

Общая протяженность российско-латвийской государственной границы составляет 283,6 км. Для обозначения государственной границы на местности установлены 648 пограничных знаков.

Ключевой согласованный документ демаркации — протокол-описание прохождения российско-латвийской государственной границы. Приложениями к нему являются демаркационная карта, протоколы пограничных знаков, каталог координат и высот пограничных знаков и заключительный протокол о работе комиссии.

Имеется в виду, что после утверждения итоговых документов демаркации правительствами сторон состоится обмен нотами о завершении внутренних процедур, после чего итоговые документы вступят в силу.

Добавим, что Псковская область непосредственно граничит с Латвийской Республикой. Вдоль государственной границы в настоящее время действует шесть пограничных переходов: Брунишево, Бурачки, Лудонка, Посинь, Скангали, Убылинка.

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