Вопрос о разрешении оплатить уже построенный в Пскове дом вызвал дискуссию в гордуме из-за узких проёмов в санузлах

12:14, 27 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 27 октября, на сессии Псковской городской Думы вопрос о даче согласия муниципальному предприятию города «Управление капитального строительства» на совершение крупной сделки, а именно на расчёт с подрядчиком, построившим дом по адресу Зональное шоссе, 5, вызвал бурную дискуссию из-за узких проёмов в санузлах.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, председатель Псковской областной общественной организации инвалидов «Ковчег», инвалид-колясочник Федор Постнов («Единая Россия») выступил против дачи согласия, так как, по его словам, в указанном доме и на прилегающей территории не соблюдены требования по созданию доступной безбарьерной среды для маломобильных групп населения. В частности, отметил он, ширина проёмов в санузлах составляет 60 сантиметров вместо необходимых 90 см.

Депутат Константин Болотин («Единая Россия») заметил, что не согласовывать сделку нельзя, потому что в противном случае появятся обманутые дольщики, а предприятие-подрядчик станет банкротом.

В свою очередь Олег Брячак («Справедливая Россия») заметил: «То, что сказал Постнов – это важно, и чиновники должны за это ответить. Но главное – экономическая составляющая. Заказчик – УКС. Мы получили сумму 32 тысячи рублей за квадратный метр - это себестоимость строительства дома. К этой смете хотелось бы получить технико-экономическое обоснование. И вот я вам скажу – в городе нет таких цен! На этом примере мы видим эффективность работы одного из ключевых подразделений города, которое должны зарабатывать деньги в бюджет».

Между тем Денис Иванов («Единая Россия») выразил несогласие с такой постановкой вопроса: «Вы задаёте вопросы, когда дом построен уже! Какие сейчас уже вопросы можно задавать про ширину дверей в туалетах? А вы тут базар разводите, давайте заканчивать!»

Между тем Брячак подчеркнул: «Сейчас мы обсуждаем вопрос определённой суммы денег для расчёта с подрядчиком. Я рекомендуют проголосовать «за», потому что город уже взял обязательство - как в противном случае он будет выглядеть перед подрядчиком? А вот если будем ещё строить новый дом - тогда и обсудим проектно-сметную документацию».

Высказал солидарность с Фёдором Постновым и Григорий Турчин («Единая Россия»): «Хочу в этом вопросе поддержать Постнова: нужно всё же документы соблюдать. Мы ещё 5 лет назад согласовывали всё с организацией инвалидов, а тут не понятно, как [проектная документация] прошла экспертизу. На будущее такие вещи - не повторять».

Сергей Барабнов (ЛДПР) в связи с этим предложил направить обращение в прокуратуру Пскова с просьбой провести проверку того, как проводилась экспертиза строительной документации.

В результате депутаты всё же дали согласие «УКС» на совершение крупной сделки.