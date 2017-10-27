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Разбой раскрыт в Невеле по горячим следам

В Невеле задержаны двое местных жителей, подозреваемых в совершении  разбойного  нападения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 24 октября в Невеле у пивного  бара по улице  Гвардейской неизвестные с применением насилия, причинив телесные повреждения 26-летнему молодому человеку, похитили у него 117 тысяч   рублей,  смартфон и изделия из серебра, после чего скрылись.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские по горячим следам установили личности подозреваемых. Задержаны двое ранее судимых граждан 1989 года рождения. По имеющимся данным, с потерпевшим они познакомились в баре. Заметив у нового знакомого крупную сумму денег, злоумышленники решились на преступление.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

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