Депутаты Госдумы встретятся с псковскими студентами

12:44, 27 октября 2017, ПАИ

На предстоящей региональной неделе депутаты Государственной Думы от «Единой России» примут участие в заседаниях законодательных собраний субъектов РФ, региональных фракций и экспертных советов, чтобы собрать предложения от регионов в преддверии рассмотрения законопроекта о федеральном бюджете на 2018 и плановый период 2019 – 2020 годов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единой России» со ссылкой на заместителя секретаря генерального совета партии Виктора Селиверстова.

«27 октября Госдума в первом чтении рассмотрит законопроект о бюджете, после чего на региональной неделе депутаты соберут предложения по бюджету со своих регионов, а также примут участие в заседаниях региональных парламентов, фракций «Единой России», экспертных советов, по рассмотрению проектов региональных бюджетов», – рассказал Селиверстов по итогам селекторного совещания с региональными исполкомами «Единой России».

Он также обратил внимание на то, что после принятия бюджета в первом чтении Госдума проведет 31 октября слушания по проблемам регионов, связанным с бюджетным процессом. На мероприятие приглашаются руководители фракций «Единой России» в заксобраниях регионов, спикеры заксобраний и главы бюджетных комитетов региональных парламентов.

Кроме того, Селиверстов добавил, что парламентариям на региональной неделе было предложено провести встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов, обсудить с ними результаты форума, проекты и возможности самореализации молодежи в регионах.

Депутат Государственный Думы Александр Козловский 1 ноября планирует встретиться с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов от Псковской области. Напомним, что делегатов от региона выбирали из почти 200 заявившихся молодых людей по нескольким критериям, среди которых достижения в общественной и профессиональной деятельности, знание иностранных языков и другие. По итогам отбора на фестиваль в Сочи отправились студенты Псковского государственного университета и Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, представители учреждений дополнительного образования региона, исполнительной и законодательной власти, журналисты, общественники и молодые предприниматели.

А в рамках реализации проекта «Городская среда» 30 октября депутат Госдумы, федеральный коодинатор данного проекта Александр Васильев встретится со студентами колледжа ПсковГУ. В программе встречи - обсуждение основных направлений реализации партийного проекта «Единой России» «Городская среда».

Также в преддверии принятия законопроекта об ответственном отношении к животным депутаты могут провести встречи с заинтересованными сторонами – представителями контактных зоопарков, питомников, осуществляющих отлов безнадзорных животных.

«Поскольку День народного единства выпадает на региональную неделю, федеральные парламентарии смогут принять участие в торжественных мероприятиях по этому случаю в своих регионах», – сообщил Виктор Селиверстов.