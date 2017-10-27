10 тысяч новых парашютов получат Воздушно-десантные войска до конца года

15:51, 27 октября 2017, ПАИ

Воздушно-десантные войска до конца года получат в свое распоряжение более 10 тысяч комплектов парашютных систем Д-10. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Минобороны РФ, очередные их партии уже находятся в Тульском, Ивановском, Псковском, Новороссийском, Улан-Удинском и Уссурийском соединениях ВДВ, где военнослужащие активно их применяют в процессе боевой подготовки.

Новые парашюты Д-10 приходят в подразделения ВДВ на замену выработавшим свой ресурс прежним системам. Они предназначены для выполнения боевых и учебно-боевых прыжков из самолетов военно-транспортной авиации (ВТА) на скорости полета от 140 до 400 км/ч на высотах до 4000 м.

Парашют Д-10 применяется в ВДВ для осуществления массового десантирования военнослужащих и является более простым и безопасным в сравнении с другими парашютными системами. Площадь купола нового парашюта составляет 100 кв. метров, а его особая форма позволяет легко разворачиваться на ветру.

У парашютов Д-10 увеличен ресурс применения и срок эксплуатации.