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Культура

В Изборске мероприятия «Ночи искусств» пройдут 3 ноября

В рамках празднования Дня народного единства 3-4 ноября в музее-заповеднике «Изборск» и филиале «Музее истории города Печоры» пройдет Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств». В этом году  девиз акции - «Искусство объединяет». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе заповедника.

3 ноября в галерее «Изборская палата Русской словесности и Православной веры» откроется выставка народного художника СССР, действительного члена Российской академии художеств П. П. Оссовского «Величие земли  Псковской». Псково-Изборская земля играет особую роль в жизни и творчестве художника, около 50 лет она являлась источником  вдохновения мастера. «Благодаря Пскову и его людям ко мне пришло особенное понимание русских традиций и культуры», — говорил автор. Порубежная  земля стала не только источником вдохновения, она стала его жизнью. Об этом рассказывает сам автор в фильме «Изборский дух».

 В 15:00 в доме купца Белянина состоится открытие фотовыставки «Петербург глазами Ангелов: взгляд с Исаакия». На выставке можно будет увидеть  фантастическую панораму Санкт-Петербурга в сезон белых ночей, запечатленную с колоннады Исаакиевского собора.  Работы Евгения Гороха и Евгения Мохорева отражают современный взгляд художников на город века нынешнего, при этом оставляя возможность иного взгляда на будущий Петербург.

«Ночь искусств» в Изборске продолжится концертом классической музыки.  В исполнении студентов  Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова  прозвучат произведения русских и западноевропейских композиторов. Начало концерта в 16:00.

С 17:00 в Колокольной башне Изборской крепости будет демонстрироваться мультипликационный фильм Крепость: щитом и мечом»,  художественный фильм «Александр Невский», снятый в 1938 году  режиссером Эйзенштейном.

Музей истории города Печоры приглашает печерян и гостей города на «Ночь искусств»  4 ноября. Мероприятие пройдет в формате «вечер в музее» с 17:00 до 21:00.

Гости музея смогут посетить экспозицию, выставку серебряных украшений и костюма народа сето «Звон серебра, как песня народа», выставку работ петербургского  художника Л. В. Давыдовой «Земля Псковская».

Сотрудники музея подготовили  программу «Музейные истории». Гости увидят редкие кадры кино и фотохроники первой половины 20 века, посвященные хоровым праздникам, проходившим в Печорах, а также певческих праздников последних лет. Узнают, о чем могут поведать отдельные предметы из коллекции музея, в том числе семейные реликвии.

Перед зрителями выступит  детский творческий коллектив, который познакомит с национальным искусством народа сето.  Кроме этого участников вечера ждет приятный сюрприз – будет продемонстрирован исторический мультипликационный фильм «Крепость: щитом и мечом» (2015 г.).

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