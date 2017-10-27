Александр Царкозенко возглавил псковский Дом офицеров

12:33, 27 октября 2017, ПАИ

Александр Царкозенко утверждён директором псковского Дома офицера. Его кандидатуру в ходже тайного голосования на сессии Псковской городской Думы 27 октября поддержали 22 депутата. Против оказались 3 парламентария, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Трудовой договор с Александром Царкозенко будет заключён на 3 года.

Глава Пскова Иван Цецерский поздравил нового руководителя полученным сегодня кредитом доверия. «Надеюсь, что вы наладите обстановку внутри коллектива и надеемся на новое дыхание в работе этого учреждения культуры».

Александр Царкозенко в прошлом работал художественным руководителем Псковской областной филармонии. До Псковской областной филармонии он трудился в Центре культуры «Юбилейный» Острова, а затем в администрации Островского района.