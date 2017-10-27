46 партий молочной продукции изъяты в Псковской области за 9 месяцев

13:17, 27 октября 2017, ПАИ

За 9 месяцев текущего года в Псковской области сняты с реализации 46 партий молочной продукции общим объёмом 74 кг. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области, причиной стало несоответствие продукции установленным требованиям.

В ходе 160 проверок, проведённых на ЗАО «Великолукский молочный комбинат», ЗАО «Пушкиногорский маслосырзавод», ООО «Маслосырзавод «Порховский», ОАО «Псковский гормолзавод», ЗАО «Псковский молочный комбинат» и 155 предприятиях торговли, была отобрана 321 проба молока и молочной продукции (в том числе 63 – импортной) на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». Доля проб, не соответствующих нормативным требованиям по микробиологическим показателям, составила 1,7%. Продукция, контаминированная патогенной микрофлорой, не выявлена.

В целях выявления и пресечения фактов оборота некачественной молочной продукции, в том числе фальсифицированной растительными жирами, за отчётный период на показатели идентификации исследованы 56 проб (8 импортных), признаки фальсификации выявлены в 8 образцах продукции производителей других регионов Российской Федерации. Для принятия мер в отношении производителей фальсифицированной молочной продукции направлена информация в управления Роспотребнадзора по Московской, Смоленской, Брянской, Белгородской, Волгоградской областям, городу Москве и Республике Татарстан.

Молочной продукции, не отвечающей требованиям по содержанию химических загрязнителей (токсичных элементов – кадмия, мышьяка, свинца, ртути, пестицидов), микотоксинов и антибиотиков, не обнаружено.

Чаще всего специалисты выявляли нарушение прав потребителей на получение достоверной информации об изготовителе продукции; нарушение условий хранения продукции; нарушения по маркировке расфасованной продукции; реализацию продукции без маркировки или нанесения необходимой информации, предусмотренной законодательством РФ, на потребительской упаковке; нарушение дезинфекционного режима; реализацию молочной продукции с истекшим сроком годности.

За выявленные нарушения требований действующего законодательства наложены 43 административных штрафа. Хозяйствующим субъектам были выданы предписания об устранении нарушений требований технических регламентов, предписания о разработке программ мероприятий по предотвращению причинения вреда.