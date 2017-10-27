Мокрый снег и до 3 градусов тепла прогнозируются в Псковской области 28 октября

13:04, 27 октября 2017, ПАИ

28 октября на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе составит от -2 до +3 градусов.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.