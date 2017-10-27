Силуанов посоветовал россиянам не вкладываться в долевое строительство
Министр финансов России Антон Силуанов посоветовал россиянам не вкладываться в квартиры на этапе строительства, пишет газета «Известия».
«Мы сейчас создаем механизмы, инструментарии для того, чтобы, во-первых, все такие стройки, которые используют долевое строительство, взять на учет, обязать региональные власти контролировать такие стройки. Создать механизм гарантийной поддержки долевого строительства», — сказал Силуанов.
Он также подчеркнул, что правительству необходимо создать все условия для ухода от долевого строительства.