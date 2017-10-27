Сергей Перников: Псковская область обладает достаточным потенциалом для увеличения высокопроизводительных рабочих мест

12:41, 27 октября 2017, ПАИ

Псковская область обладает достаточным потенциалом для увеличения числа высокопроизводительных рабочих мест и экономического роста. Такое мнение выразил заместитель губернатора региона Сергей Перников на конференции «Создание высокопроизводительных рабочих мест — стратегия роста для России и нашего региона» в пятницу, 27 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации области.

Ссылаясь на данные Росстата, Сергей Перников сообщил, что на начало 2017 года в Псковской области насчитывалось 58 тыс высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ), что составляет порядка 19% от всех рабочих мест в экономике области. Такими рабочими местами в наибольшей степени обеспечены промышленное производство — 30%, транспорт и связь — 11%, торговля — 6% и строительство — 4%.

По приросту высокопроизводительных рабочих мест в 2016 году Псковская область поднялась на пятое место в СЗФО, отметил Сергей Перников. Тем не менее, создание высокопроизводительных рабочих мест остается актуальной задачей, так как на протяжении ряда лет в регионе наблюдается отток кадров. «Поэтому мало просто обучить кадры, важно создать условия, чтобы эти кадры остались работать и жить в Псковской области», — сказал вице-губернатор. По его мнению, основные точки роста — особая экономическая зона «Моглино» и промышленный электротехнический кластер Псковской области.

Заместитель главы региона подчеркнул, что на сегодняшний день создание высокопроизводительных рабочих мест — насущная необходимость, без которой невозможно эффективное развитие экономики в целом. «Высокопроизводительные рабочие места — это не только рост зарплат и бюджетной обеспеченности, но и рост качества труда, квалификации, карьерные перспективы. При этом показатель высокопроизводительных рабочих мест должен определяться не размером заработной платы, а соотношением произведенной добавленной стоимости и количества работников на предприятии», — добавил он.

Основная цель конференции — организация широкой общественной дискуссии по теме создания ВПРМ в субъектах Российской Федерации, а также рассмотрение вопросов государственных мер поддержки и участия предприятий региона в приоритетной федеральной программе «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

В рамках мероприятия будут подниматься вопросы социальной значимости, методологии подсчета и статистики ВПРМ в России и в регионе, потенциал создания высокопроизводительных рабочих мест и основные проблемы, сдерживающие рост ВПРМ в регионе, основные кластерные и иные проекты — точки роста, а также системные решения, направленные на стимулирование создания ВПРМ.

По итогам конференции будет подписана резолюция с рекомендациями, а также будут сформулированы предложения по реализации потенциала Псковской области в части создания ВПРМ.

Организаторами мероприятия выступают Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области, Общероссийский народный фронт в Псковской области, а также администрация Псковской области.