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Политика

Григорий Турчин возмутился предоставлением помещений в городских учреждениях культуры под ярмарки шуб

Депутат Псковской городской Думы от партии «Единая Россия», глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Псковской области Григорий Турчин возмутился практикой предоставления помещений в муниципальных учреждениях культуры для проведения ярмарок шуб и мёда без проведения торгов.  

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации с сессии городского парламента, в ходе рассмотрения серии вопросов о даче согласия на предоставление в аренду отдельных помещений в городских учреждениях культуры для проведения различных мероприятий депутат выразил недоумение, почему все эти решения проходят без торгов.

Председатель комитета по управлению муниципальными имуществом (КУМИ) Лариса Морозова отметила, что нарушения закон в данном случае нет. При этом она добавила, что эти ярмарки приносят учреждениям культуры доход, а для «продажи шуб» выделяются не самые лучшие помещения.

«А что плохого в том, что директор зарабатывает деньги для своего учреждения?», - поддержал чиновницу депутат Дмитрий Барабанов («ЕР»).

«Пусть [директор] конкурсы проводит!», - парировал Турчин.

«Я считаю, что директор – молодец, если приносит доход», - продолжил Барабанов.

«Пусть тогда кальянную откроет», - заявил глава регионального исполкома ОНФ. Однако другие депутаты попросили его не утрировать и прекратили обсуждение.

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