ФСБ и СКР пресекли работу подпольного казино в Пскове

13:20, 27 октября 2017, ПАИ

В Пскове возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении СК РФ по Псковской области.

По предварительным данным, в помещении здания на одном из центральных проспектов города функционировало игорное заведение, где были установлены игровые терминалы. В заведении использовались меры конспирации в виде круглосуточного видеонаблюдения и специальной системы прохода посетителей.

Следователи во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Псковской области провели обыск в игорном заведении. В результате правоохранители изъяли 25 игровых терминалов, а также другие предметы и деньги, имеющие значение для расследования уголовного дела. Администратор (кассир) и охранник задержаны в процессуальном порядке. Сейчас их допрашивают следователи. Расследование уголовного дела продолжается.

В следственном управлении отметили, что деятельность по организации азартных игр может осуществляться только в игорных заведениях на территории игорных зон, расположенных вне населенных пунктов. В России пять таких зон, они расположены в Краснодарском, Приморском и Алтайском краях, в Калининградской области и Республике Крым. Псковской области в этом перечне нет.