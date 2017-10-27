Виталий Голиков покидает должность председателя госкомитета Псковской области по транспорту

13:18, 27 октября 2017, ПАИ

Виталий Голиков покидает должность председателя Государственного комитета Псковской области по транспорту. Как он сам сообщил Псковскому агентству информации, сегодня у него последний рабочий день.

Виталий Голиков переходит на новое место работы в ФКУ «Упрдор Северо-Запад» в Санкт-Петербурге.

Виталий Голиков. Родился 7 декабря 1980 года в поселке Викторополь Белгородской области. Имеет два высших образования по специальностям: Мосты и транспортные тоннели, Государственное и муниципальное управление.